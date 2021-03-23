شاهد.. أسوأ فيضانات أستراليا منذ عقود

المصدر: البيان الإلكتروني

أغرقت الفيضانات عدة مدن أسترالية بعد هطول أمطار قياسية، أدت إلى فيضان السدود ودفعت السلطات إلى القيام بعمليات إجلاء واسعة.

وواجهت مدينة سيدني الأسترالية الأحد أسوأ فيضانات منذ عقود. وأمرت إدارة الطوارئ سكان المناطق المنخفضة في أجزاء من المدينة بالابتعاد بسبب وضع يمكن أن "يهدد الحياة" في ولاية نيو ساوث ويلز.

ونقلت "يورونيوز" عن السلطات قولها إن سد واراغامبا، الذي يؤمن جزءا كبيرا من مياه الشرب لسيدني فاض بعد ظهر السبت الماضي، ومن المتوقع حدوث فيضانات بأعلى مستوى منذ 1961 في نهر هوكسبيري.

وازداد الطقس سوءا مرة أخرى أمس الاثنين في شمال سيدني قبل أن يتحسن في وقت لاحق من الأسبوع حسب إدارة الأرصاد الجوية.