عروس تلقي بنفسها من الطابق التاسع بعد مكالمة من حماتها

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت عروس شابة (26 عاماً) على إلقاء نفسها من الطابق التاسع بعد مكالمة غاضبة من حماتها، هددتها خلالها بإجبار ابنها على تطليقها.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 66 عاماً، قامت باستفزاز زوجة ابنها المتزوجة منذ أسبوع واحد، ودفعتها لإلقاء نفسها من شرفة المنزل في بريطانيا.

أوضحت تحقيقات الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 26 عاما، كانت تتحدث إلى حماتها في آخر لحظاتها قبل أن تلقي بنفسها من الدور التاسع عقب عودتها من شهر العسل، وفقا .

وأوضح الزوج أنهما نشب بينهما خلاف بسيط أثناء سفرهما، إلا أنهما تصالحا قبل عودتهما بيوم، ولكن الزوج حكى لوالدته عن الخلاف ليستشيرها والتي بدورها قامت بتهديد الشابة عقب عودتهما بأنها ستدفعه للانفصال عنها في أقرب وقت لأنها تزعجه، ما دفع الزوجة الشابة إلى إلقاء نفسها من الشرفة.