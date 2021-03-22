السعودية تكشف حقيقة تحويل المعلمين والمعلمات إلى نظام العقود

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى مصدر مطلع ما تردد في التسجيل الصوتي، الذي انتشر أخيرا بخصوص توجه وزارة التعليم السعودية إلى تحويل المعلمين والمعلمات لنظام عقود، عن طريق شركة تطوير التعليم وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، وإجبار من تكون خدمتهم أكثر من عشرين سنة على التقاعد ومن ثم التعاقد معهم.

ونقلت صحيفة «عكاظ» عن المصدر قوله إن هذا التسجيل يبدو قديما ويبدو أنه يتحدث عن مشروع المدارس المستقلة الذي ألغته الوزارة منذ فترة، والوزارة لم تتجه إلى هذا الأمر مطلقًا، كما أن شركة تطوير في الأساس معنية بأمور تطويرية أخرى، لا علاقة لها بما طرح في التسجيل الصوتي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقل أمس الأحد، تسجيلا صوتيا لشخص يتحدث عن أن الوزارة ستتبنى هذا المشروع، وأنها ستقوم بتحويل المعلمين والمعلمات إلى عقود مع شركة تطوير، وستنهي خدمات من تجاوزت خدمتهم العشرين عاما وتقوم بالتعاقد معهم بشكل سنوي، كما أنها ستوقف عن صرف العلاوات وستكون مخصصة فقط لعشرة في المائة من منسوبي كل مدرسة، وهذا ما لا يتوافق مع اتجاه الوزارة الأخير وإقرارها لرتب المعلمين والمعلمات ومستوياتهم ورخصهم المهنية.