تضرب ضرتها بساطور وتقطع أصابعها

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدمت زوجة مصرية في قرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا في صعيد مصر على بتر أصابع ضرتها إثر ضربها بساطور، ثم ضربتها به على رأسها، فيما يوالي الفريق الطبي بمستشفى سوهاج مجهوداته، لاستخراج الساطور من رأس الضحية، وفقا لصحيفة الأهرام.

وكانت مشاجرة اندلعت بين سيدة وضرتها، بسبب الأطفال، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الزوجتين في غياب الزوج الذي يعمل حارساً على قطعة أرض زراعية، بسبب أطفالهما تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بضرب الثانية 4 مرات متتالية.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهمة، وجار تحقيقات النيابة.