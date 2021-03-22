تعبيرات غاضبة تعلو وجه رضيعة عقب ولادتها بثوان

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع صورة مولودة حديثاً ظهرت عابسة الوجه غاضبة الملامح بعد أن علق والدا الطفلة على الصورة " تريد فقط ألا نزعجها، أليس يبدو عليها".

ووفقا لصحيفة الوطن المصرية فقد نشرت سيدة وزوجها اللقطات الأولى لابنتهما الرابعة عقب ولادتها بثوان وهي تظهر بوجه عبوس وكأنها منزعجة من الولادة.

وحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رجلاً وسيدة قاما بتوثيق لحظة ميلاد ابنتهما الرابعة في بريطانيا، ولكن المثير في الصورة أن الطفلة كانت عابسة الوجه وكأنها كانت تريد ان تخبر الجميع أنهم أشخاص مزعجة وأنها كانت تحتاج للراحة.

ظهرت الطفلة في الصورة وهي بشكل عبوس أثار ضحك طاقم الأطباء والممرضين ووالدها ووالدتها في المستشفى وكأنها مولودة تبحث عن المشاكل "كما وصفها والدها".