رفضت زواجه من أخرى بأموالها ... فقتلها

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم موظف مصري على قتل زوجته بعد رفضها زواجه من ابنة عمه الشابة التي تبلغ من العمر 23 عاما والتي توفي زوجها حديثاً، رغم أنه تجاوز الأربعين.

وفي التفاصيل، فقد وقفت الزوجة الثلاثينية في وجه زوجها مذكرة إياه بما فعلته من أجله وأنه ليس من المروءة أن يتزوج عليها بأموالها، وأنه لولاها لما وصل إلى حالته الميسورة الآن، فاستشاط الزوج غضباً وانهال على زوجته بـ"الشومة" ثم خنقها بالشال الذي يرتديه ولم يتركها إلا جثة هامدة.



كانت تلك الحادثة التي شهدتها قرية الجريدات مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، وقال الزوج في اعترافاته إنه لم يشعر بنفسه عندما تحرك نحو العصا الخاصة به "الشومه" ليضرب زوجته على رأسها حتى غابت عن وعيها، لتراوده وسوسة الشيطان "اكتم نفسها واخلص منها.. الميراث كله هيكون ليك مرات ابن عمك لو جابت واد خيره كله هيكون ليه هو وامه.. اقتلها دي فقرية ونحساك"، ليخلع شاله الذي كان يرتديه حينها ويضعه حول فمها كاتمًا به أنفاسها؛ حتى توقف قلبها عن النبض تمامًا.

لتذهب شقيقتها الصغرى لها عقب بضع ساعات من الواقعة وتطرق باب شقتها فيفتح في يدها دون أن تعلم كيف ذلك، فتراها مُلقاة على أرض الصالة قاطعة الأنفاس فتصدر صراخاتها ويتجمع الجيران.

تم القبض على المتهم وبمواجهته وبتضيق الخناق عليه اعترف بما سبق ذكره، وتولت النيابة العامة التحقيقات.