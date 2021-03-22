مقتل أربعة مهاجرين سوريين في حادث سير بكرواتيا

المصدر: د ب ا

نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة وأحد موظفي مستشفى القول إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم وأصيب 17 آخرون كانوا على متن شاحنة في حادث سير بكرواتيا صباح اليوم الاثنين.

وقد وقع الحادث على طريق ايه 3 السريع الذي يربط بلجراد بزغرب، بالقرب من بلدة اوكوكاني، على بعد 130 كيلومترا شرق العاصمة الكرواتية.

وقد اصطدمت الشاحنة بحاجز لأسباب غير معروفة وانقلبت. وكانت تحمل لفافات بها ورق مقوى، وكان المهاجرون يختبئون بينها. وأشار موقع جوتامج دوت اتش ار الإخباري أن المهاجرين كانوا من السوريين.