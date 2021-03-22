شاهد.. حصان يصطدم بسيارة في حادث نادر ومؤلم بلبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اصطدام حصان مسرع بسيارة، في محافظة جبل لبنان غربي البلاد، في مشهد غريب ونادر ومؤلم بالوقت ذاته.

وخرج الحصان الجامح عن السيطرة فيما يبدو، واصطدم بالسيارة المتحركة ليسقط على الأرض ويقف للحظات، قبل أن يكمل مسيره ببطء، بالحادث الذي وقع الجمعة.

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن الحادث وقع بين بلدتي سبلين وكترمايا، في منطقة إقليم الخروب الشوفية بمحافظة جبل لبنان.

وأدى الحادث إلى إصابة الحصان بكدمات وتعرض السيارة لأضرار كبيرة، فيما توقفت حركة السير في الشارع لثوان.

ووفق شاهد عيان، فإن المنطقة الفاصلة بين البلدتين تشكل فسحة لممارسة نشاط ركوب الخيل غير المراقب، الأمر الذي أدى إلى شرود أحد الأحصنة، في حادثة تكاد تكون الأولى من نوعها في المنطقة وفي لبنان.

وقال رئيس جمعية "إليازا" في لبنان زياد عقل، إن الجمعية نشرت مقطع الفيديو بهدف التوعية، ومن أجل "أخذ العبرة من الحادث لحماية الإنسان والحيوان".