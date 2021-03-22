السعودية.. القبض على مواطن سرق 17 سيارة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية ،القبض على مواطن سعودى سرق 17 سيارة .

وأكدت إمارة منطقة مكة في حسابها الرسمي على " تويتر " أن شرطة مكة القت القبض على مواطن في محافظة جدة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة (17) مركبة وطمس معلوماتها .

واكدن إماراة منطقة مكة أنه تم استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية تمهيدًا لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

#شرطة_منطقة_مكة:

القبض على مواطن في محافظة #جدة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة (17) مركبة وطمس معلوماتها

..جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية تمهيدًا لإحالته إلى فرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/LCrkJKABV1 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 21, 2021