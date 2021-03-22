السعودية.. القبض على مواطن سرق 17 سيارة
ألقت شرطة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية ،القبض على مواطن سعودى سرق 17 سيارة .
وأكدت إمارة منطقة مكة في حسابها الرسمي على " تويتر " أن شرطة مكة القت القبض على مواطن في محافظة جدة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة (17) مركبة وطمس معلوماتها .
واكدن إماراة منطقة مكة أنه تم استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية تمهيدًا لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
#شرطة_منطقة_مكة:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 21, 2021
القبض على مواطن في محافظة #جدة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة (17) مركبة وطمس معلوماتها
..جرى استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية تمهيدًا لإحالته إلى فرع #النيابة_العامة pic.twitter.com/LCrkJKABV1