السعودية.. القبض على مواطن سرق 17 سيارة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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ألقت شرطة مكة المكرمة، بالمملكة العربية السعودية ،القبض على مواطن سعودى سرق 17 سيارة .

وأكدت إمارة منطقة مكة في حسابها الرسمي على " تويتر "  أن شرطة مكة القت القبض على مواطن في محافظة جدة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة (17) مركبة وطمس معلوماتها .

واكدن إماراة منطقة مكة أنه تم استرداد جميع المركبات المسروقة، وإيقاف المتسبب واتُخِذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية تمهيدًا لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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