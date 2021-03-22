بالفيديو.. رواد تويتر يشيدون بموقف بطولي من مسعف سعودي

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول مستخدمو موقع "تويتر" في السعودية، مقطع فيديو يظهر ردة فعل وسرعة استجابة مسعف سعودي، لحظة وقوع حادث سير في منطقة حفر الباطن.

ووثقت كاميرات المراقبة في حفر الباطن، أول امس، لحظة اصطدام سيارة من نوع "بيك اب" بشاحنة سرعان ما انحرفت إلى يمين الطريق لتصطدم بسيارة أخرى كانت مركونة.

كما أظهرت الكاميرات توقف المسعف سامي العنزي، الذي كان يمر بالصدفة في الشارع، وهو يتوقف بسيارته ويتجه لمعالجة الجريح، إلى حين وصول فرق الإسعاف.

وحصد الفيديو تفاعلا كبيرا على وسائل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد ناشطون بـ"نخوة" المسعف وسرعته في اتخاذ القرار، بحسب وصفهم.

وأوضح العنزي، في حديث لموقع "المواطن" السعودي، أنه كان خارج أوقات عمله وأثناء توجهه لغرض عائلي برفقة أخيه شاهد الحادث المروري.

ولفت العنزي إلى أن وجد المصاب فاقداً للوعي وأنه قام بفحص نبضه وتنفسه ومن ثم باشر بإيقاف النزيف وتقديم العلاج المناسب قبل وصول الفرق الاسعافية".

وكشف المسعف السعودي أنه وبشكل دائم يضع حقيبة إسعافية في سيارته، فضلاً عن جبائر خاصة للإصابات الحرجة.