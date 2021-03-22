شاهد.. امرأة تستخدم مسدساً كهربائياً صاعقاً لسرقة (آيفون 11)

المصدر: البيان الإلكتروني

في محاولة فاشلة لسرقة هاتف "ايفون-11"، هاجمت امرأة تاجرا بمسدس صاعق كهربائي للاستيلاء على الهاتف في أحد متاجر الهواتف المحمولة بمدينة فولغوغراد الروسية بحسب ما رصدت كاميرات المراقبة.

وأصابت الامرأة التاجر بعد أن ابتعد عنها، إلا أنه تمكن من مواجهتها ومنع السرقة.

واتضحت فيما بعد أن المهاجمة أرادت بيع الهاتف المسروق لسداد ديونها، بحسب "روسيا اليوم".