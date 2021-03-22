تصميم لأول مدينة مستدامة في المريخ

المصدر: دبي - البيان

كشف استوديو دولي للهندسة المعمارية عن تصميم جديد لخمس مدن، أطلق على عاصمتها اسم «نُوا»، فيما تجسد بحسب التصور مخططاً لأول مدينةٍ مستدامة على سطح المريخ.

المدينة العمودية بمنازل ومكاتب ومساحات خضراء، ستشيد على منحدر لحماية السكان من الضغط الجوي والإشعاع.وبحسب موقع «يورو نيوز» الإخباري، سيتم إنتاج الأكسجين عن طريق النباتات، وسيكون الاعتماد بنسبة 90 % على النباتات للتغذية، أما الطاقة فمن الألواح الشمسية.

ومع ذلك، فإن الخطط بحسب الظروف على الكوكب الأحمر بعيدة كل البعد عن تحقيق ذلك في المستقبل القريب، فالضغط الجوي غير مناسب للإنسان، كما أن الإشعاع مميت على سطحه.

يقول ألفريدو مونيوز، مؤسس استوديو الهندسة المعمارية: «اضطررنا لإجراء الكثير من التحليلات استناداً لعمليات الحوسبة ونقاشاتنا مع العلماء لمحاولة فهم الظروف التي سنواجهها.. إذ علينا مواجهة تحديات كوكب المريخ، ويتبدى أحدها بالجاذبية التي لا تمثل سوى ثلث الجاذبية على الأرض».