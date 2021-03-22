رقم قياسي جديد في القرية العالمية تزامناً مع يوم السعادة

المصدر: دبي - البيان

احتفلت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، باليوم العالمي للسعادة، أول من أمس، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور عاشها الضيوف من مختلف الأعمار والجنسيات. واحتفالاً بهذه المناسبة، أضاءت الوجهة جميع معالمها الشهيرة باللون الأصفر إضافة إلى تزيين أكبر شاشة عرض تحت الماء وعجلة العالم الأيقونية بالوجوه التعبيرية المبتسمة، ما خلق أجواءً من السعادة الغامرة بين الضيوف.

وإضافة إلى الاحتفالات، أعلنت القرية العالمية عن تسجيلها رقماً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لـ«أكبر كلمة مصنوعة من الدبابيس» لتغير بهذا الرقم الاسم الرسمي لـ «شارع الأكشاك» ليصبح «شارع السعادة». ولم يأتِ إطلاق الاسم الجديد للشارع من باب المصادفة، حيث لطالما كان شارع «الأكشاك» مصدر سعادة لضيوف القرية من خلال توفيره خيارات من أشهر وألذ المأكولات والأطعمة العالمية، ما دفع الكثير منهم إلى إطلاق لقب شارع السعادة عليه. وحرصت القرية العالمية من خلال احتفالات يوم السعادة العالمي على إطلاق الاسم رسمياً على الشارع ضمن أجواء من البهجة. وتم تثبيت اللوحة التي تحمل العمل القياسي لكلمة شارع السعادة على حائط الشارع ليتمكن الضيوف من التقاط أروع الصور.