روائح تاريخية تفوح من لوحات معرض فني هولندي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يسعى أحد المتاحف في هولندا إلى إجراء أبحاث تاريخية عن الروائح، من خلال معرض فني يضم نحو 50 لوحة ورسمة وقطعة.

وسيجمع معرض «روائح عابرة بالألوان» مجموعة روائح عطرة وكريهة من القرن الـ17، بين العديد من الروائح التاريخية، ويقرنها باللوحات المعروضة.

وبالتالي، سيشتم زوار معرض «ماورتشاهاوس» روائح متنوعة، تتراوح بين روائح الزهور والعطور إلى روائح الجسم وروائح القنوات المائية الكريهة، وغيرها. تكمن الفكرة وفقاً لموقع «لونلي بلانت» في معرفة ما إذا كان بالإمكان التقاط الحياة في القرن الـ17 عن طريق الرائحة، والتحقق في الإدراك والدلالات العطرية، التي تحملها الأعمال الفنية، فهناك لوحة رسام التصوير الهولندي أبراهام منيون «الحياة الثابتة للزهور والفاكهة» من عام 1670، حيث يجمع الفنان مجموعة وفيرة من الزهور والفاكهة الناضجة، التي نزلت عليها الحشرات المنجذبة إلى الرائحة الحلوة.