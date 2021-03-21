مقابل 8.14 ملايين دولار .. ابن ترامب يبيع قصره في نيويورك

المصدر: وكالات

باع نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قصراً كان يملكه في ولاية نيويورك، محققا أرباحاً بملايين الدولارات.

وكان دونالد ترامب جونيور وزوجته وكيمبرلي غيلفويل اشتريا القصر قبل عامين فقط في منطقة هامبتونز بولاية نيويورك مقابل 4.5 مليون دولار.

وباعاه الآن مقابل 8.14 مليون دولار، لينضموا إلى بقية أفراد عائلة ترامب الذين غادروا نيويورك إلى ولاية فلوريدا، بحسب سكاي نيوز عربية.

ولم يعرف من الذي اشترى العقار، لكونه لم يعرض للبيع علنا.

وتبلغ مساحة القصر نحو 900 متر مربع، وفيه 7 غرف للنوم، ويضم حمام سباحة وشلالا اصطناعيا وقريب من شاطئ البحر، أما المساحة الكلية المحيطة بالقصر فتبلغ نحو 4 أفدنة.