اكتشفت باباً بغرفة نومها يؤدي لملجأ ذري

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجأت سيدة أمريكية بباب سحري في غرفة نومها يؤدي إلى غرفة بنيت خصيصاً للحماية من القنايل الذرية.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن سيدة من ولاية كاليفورنيا اكتشفت عن طريق الصدفة أثناء نقلها لأثاثها بمنزلها باباً سحرياً في غرفة نومها يؤدي لملجأ مهجور يستخدم في حال التعرص لهجوم بالقنابل الذرية.

وحسب الصحيفة، فقد طلبت جينيفر ليتل من زوجها النزول لتفقد المكان. وهنا حدثت المفاجأة إذ وجدوا تحت الغرفة أسرّة بطابقين ووعاء خاصا بالإدرار ورفوف مع إمدادات غذائية وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت المرأة إنهم في البداية اعتقدوا أن المبنى بني خلال الحرب العالمية الثانية ليتضح فيما بعد أن المنزل نفسه تأسس عام 1951 لذلك كان الملجأ يهدف إلى حماية سكان المنزل من القنابل الذرية.

ووفق الصحيفة، كانت مثل هذه المخابئ شائعة في كاليفورنيا التي تعتبر آنذاك بالمنطقة الأقل حماية في الولايات المتحدة.