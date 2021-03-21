المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

انتشر فيديو لمربية نحل محترفة في تكساس على نطاق واسع عبر الانترنت بعد أن ظهرت وهي تنقذ خلية نحل كانت عالقة تحت ألواح أرضية خشبية في حديقة لأكثر من عامين.

ونشرت إيريكا تومسون فيديو عملية الإنقاذ التي أنجزتها على تطبيق تيك توك يوم الجمعة الماضي ، حيث شاهده 60 مليون مستخدم كما حقق الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة على تويتر وفق "إنديبندنت".

وتوضح إيريكا من خلال الفيديو أنها عندما رفعت الأرضية وجدت خلية ضخمة مليئة بالنحل، كانت الخلية كبيرة جدًا لدرجة أنها اضطرت إلى سحب قسم آخر من الأرضية لإزالة الخلية، وقامت مباشرة بعدها بوضع النحل في خلية جديدة آمنة.

وأوضحت إيريكا أنها عندما قامت بإزالة بعض النحل بيدها من الخلية الأصلية ووضعها أمام الخلية الجديدة، ذهب النحل مباشرة داخلها، وتوجه بعدها سيل من النحل من تحت الأرض إلى الخلية الجديدة.

60 مليون مشاهد لفيديو امرأة تنقذ خلية نحل عالقة تحت الأرض منذ عامين https://t.co/SOF2m1cGFs#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zbW8HUzMV3 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 21, 2021

وظهرت ملكة النحل بعد حوالي 15 دقيقة، فوضعتها إيريكا في مشبك للأوراق لحملها بلطف إلى الخلية الجديدة.

وبمجرد وصول الملكة إلى الخلية الجديدة. بدأ بعض النحل في إرسال إشارات لمساعدة النحل الآخر في العثور على طريقه إلى الخلية الجديدة.

وبحلول اليوم التالي، انتقلت المستعمرة بأكملها إلى منزلها الجديد.

أثار فيديو إيريكا فيض من الإعجاب على مواقع التواصل وأشاد المستخدمون بشجاعة إيريكا لاسيما وأنها قامت بعملية الإنقاذ دون أن ترتدي قفازات أو تستخدم معدات واقية.

وقال أحد المعلقين على الفيديو إن إيريكا قادرة على قراءة سلوك النحل، لذا فهي تعرف متى ستلدغها ومتى تكون مسالمة.

وأشار شخص آخر إلى أن: "الدخان الذي استخدمته إيريكا يصرف انتباه النحل ويجعلهم يركزون على الخلية بدلاً منها".

وقالت إيريكا إن ردود الفعل على الفيديو كانت مذهلة، لكن بالنسبة لها كان "مجرد يوم عادي".