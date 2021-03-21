شهامة شاب سعودي.. دفع حياته ثمناً لإنقاذ والد صديقه

المصدر: البيان الإلكتروني

دفع شاب سعودي حياته ثمنًا لإنقاذ والد صديقه السبعيني بعد محاولتهما إنقاذه من الغرق.

ووفقاً للتفاصيل التي أوردها موقع "سبق"، كان علي البطاشي (30 عام) يحاول إنقاذ والد صديقه من الغرق في تجمع مياه بمنطقة زراعية نتيجة فتح سد وادي قنونا، لينجو الصديق ووالده، فيما جرفت المياه الشاب "علي"، ويموت غرقًا.

وكان والد صديق "علي" يحاول فتح أحد العقوم الترابية التي تحيط بأرضه الزراعية، التي امتلأت بالمياه نتيجة فتح سد وادي قنونا خلال الأسابيع الماضية. وبعد انهيار العقم الترابي بالأرض الزراعية سقط الرجل السبعيني، وبقي ساعات على شجرة بانتظار نجدة ابنه وصديقه له.

وفي الحال، وعندما شاهد الشاب "علي" استغاثة والد صديقه، دفع بنفسه لإنقاذه، فسقط في حفرة عميقة من المياه، واستُشهد غرقًا.

وبحسب المعلومات، ظل الشاب ووالده معلقَيْن بالشجر حتى وصول الدفاع المدني، وتم إنقاذهما.

وباشرت الجهات الأمنية المعنية، إضافة للدفاع المدني وفرقة من الهلال الأحمر، الموقع، وتم نقل الشاب الناجي ووالده إلى مستشفى القنفذة العام لتلقي الإسعافات الأولية والإجراءات الطبية اللازمة.

كما تم نقل الشاب البطل "المنقذ" لثلاجة الموتى بالمستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة في مثل ذلك الحادث، حتى تم تسليمه لذويه وأسرته، وتمت الصلاة عليه ودفنه بعد صلاة عصر اليوم السبت.