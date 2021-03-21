بالفيديو.. أراد مهاجمة مسنة فأدخلته المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

استهان ثلاثيني بقوة مسنة صينية عمرها 76 عاما فهجم عليها فجأة في وضح النهار وسط مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ولكن الأخيرة لقتنه درساً لن ينساه.

ووفقاً لموقع "روسيا اليوم"، ضرب المهاجم البالغ من العمر 39 عاما المسنة في عينها اليسرى، إلا أن المرأة الشجاعة ردت عليه بضرب بالعصا، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى.

يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة ازداد عدد الهجمات وأعمال العنف ضد الأمريكيين الآسيويين خلال جائحة كورونا.