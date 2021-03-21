«ديلي ميل»: برواز دبي إحدى عجائب الدنيا الجديدة

المصدر: (إعداد: نهى حوا)

أدرجت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية برواز دبي ضمن ما وصفته بعجائب العالم الجديدة، وهي عجائب صممت لإحداث تأثير فوري، وتقديم عنصري «الإبهار» و«الذهول».

وذكرت الصحيفة أنه حان الوقت للتفكير مرة أخرى بعجائب الدنيا، لأن القرن الحادي والعشرين شهد ظهور عجائب جديدة في مسارات الرحلات حول العالم، وهي مواقع صممت لجيل الألفية، الذي لا يفارق بصره الهاتف الذكي، في تمييز عن لائحة عجائب الدنيا المعروفة، التي لم تتغير كثيراً على مر العقود، والتي كسبت مكانتها كونها مواقع ثقافية ودينية وفنية

ومن بين مجمل المواقع، كانت دبي الأكثر إثارة في القرن الحادي والعشرين وفقاً للصحيفة، حيث تم ربط لمسات مستقبلية في تلك المدينة سواء عن طريق: فنادق على شكل أشرعة وجزر مثل أشجار النخيل أو أطول مبنى في العالم، وأخيراً منذ عام 2018، برواز دبي، إطار الصورة العملاق يطل على دبي التاريخية من جانب، والمدينة الجديدة من جانب آخر.

وقالت الصحيفة إن برواز دبي نجح في إسعاده الزوار، لا سيما أنه يضم جسراً بطول 164 قدماً في الأعلى مع مستشعرات تتيح رؤية الأرضية بوضوح عند السير عبره.