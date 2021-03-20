الحكم بإعدام رجلين بتهمة اغتصاب امرأة أمام أطفالها

المصدر: د ب أ

أصدرت محكمة باكستانية حكما بالإعدام على رجلين بسبب اغتصاب امرأة أمام أبنائها، وهي جريمة أثارت صدمة في البلاد واحتجاجات.

وقوبل صدور الحكم بالإشادة، حيث إن الإدانات في تهمة الاغتصاب نادرة الصدور في النظام القضائي الجنائي المعقد في باكستان.

فقد أصدرت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب القرار في مدينة لاهور شرق البلاد بعد محاكمة استمرت أكثر من ستة أشهر.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" التلفزيونية أنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار عقوبة الإعدام في قضية اغتصاب جماعي.