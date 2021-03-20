مصر.. وفاة 3 أشخاص ببخار الماء أثناء نومهم

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادث مفجع توفيت ربة منزل وعاملين اليوم إثر استنشاق بخار الماء أثناء انغماسهم في النوم بمكان عملهم بدائرة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، في مصر.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بشأن ما تبلغ من مستشفى أبوحماد المركزي، باستقبال ربة منزل 52 عاماً وعاملين 45 عاماً وعامل 37 عاماً، يقيمون جميعاً بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، مصابين باختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزي وتوفوا أثناء محاولة إسعافهم وفق صحف مصرية.

وبالفحص تبين أن المتوفين يعملون في مهنة الطهي، وأثناء قيامهم بتجهيز طعام لأحد المناسبات بقرية ميت ردين التابعة لمركز أبوحماد، أخذتهم غفلة وانغمسوا في نوم عميق، متناسين وجود مياه على موقد الغاز، ما أدى إلى اختناقهم نتيجة زيادة نسبة بخار الماء داخل الغرفة المغلقة أثناء النوم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث لمستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.