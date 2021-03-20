اكتشاف حيوان لم تره عين من قبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن علماء عن اكتشافهم مخلوقاً غريباً، لم يشاهد أو يرصد من قبل في الأحفوريات القديمة المكتشفة من عصور ما قبل التاريخ، حيث يتميز بشكله الغريب المجنح الذي لا يشبه أي حيوان إطلاقاً.

ويقول العلماء، إن المخلوق المكتشف من العصر الطباشيري، ويعد صنفاً غريباً من أسماك القرش التي تتغذى على العوالق .

ووفقاً للدراسة التي نشرتها مجلة "ناشيونال جيوغرافيك"، فإن المخلوق الذي "لا يشبه أي أحد" يجمع شكله بين القرش الانسيابي وبين الأجنحة العريضة أو الزعانف .

ويقول معدّ الدراسة الجديدة، العالم فولو: "كانت فكرتي الأولى عند رؤية الحفرية أن هذا الشكل الفريد من نوعه جديد تماما وغير معروف بين أسماك القرش".

وأضاف: "في معظم الأحيان، يتم التعرف على أسماك القرش الأحفورية عن طريق الأسنان والجزء العرضي من العمود الفقري. فالعثور على هيكل عظمي كامل وغريب للغاية، يقدم فرصة نادرة لدراسة وتشريح هذا السباح القديم".