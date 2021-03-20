السعودية.. إنقاذ شاب تعرض لنزيف حاد إثر قطع بطنه بمنشار كهربائي

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت فريق إسعاف طبي في مستشفى الخرمة العام السعودي، من إنقاذ شاب عشريني تعرض صباح اليوم، لقطع ونزيف حاد بعد إصابته بمنشار كهربائي في أسفل البطن والخصية.

وقال مدير مستشفى الخرمة، محمد شجاع السبيعي، إن فرق الطوارئ استقبل اليوم، شابًّا عشرينيًّا تَعَرض لإصابة خطيرة في كيس الصفن الأيمن، مع تشرذم الناحية حتى أسفل الناحية الإربية اليمنى؛ وذلك بسبب منشار كهربائي، مع نزيف دموي حاد. وفقاً لموقع "سبق".

وأوضح السبيعي إن الشاب أخضع على الفور للإسعافات الأولية اللازمة، ثم نُقل إلى غرفة العمليات بعد أخذ موافقة المريض وذويه، وأجريت له عملية جراحية ناجحة.

وأشار "السبيعي" إلى أن العملية استغرقت أربع ساعات، على يد فريق طبي متخصص من المستشفى؛ حيث تم إصلاح وترميم الخصية والأنسجة والطبقات المحيطة، مع إجراء إصلاح تجميلي كامل للناحية.

وقدّم مدير مستشفى الخرمة العام شكره وتقديره لجميع أفراد الطاقم الطبي على ما قدموه.