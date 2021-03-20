الحبوب الكاملة تقي من الأمراض

يستمر البحث في التعمق في العناصر الأكثر فائدة لطول العمر المتوقع، حيث تربط مراجعة منهجية نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) حبوباً كاملة معينة بعمر أطول.

وحسب موقع روسيا اليوم، سعى الباحثون إلى إثبات الصلة بين أنواع معينة من الحبوب وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان الكلي، وكلها تسبب وتتسبب في وفيات محددة. وللقيام بذلك، أجروا مراجعة منهجية للأدبيات المتاحة حول هذا الموضوع. وكتبوا: «يوفر التحليل دليلاً إضافياً على أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية؛ والسرطان الكلي؛ والوفيات من جميع الأسباب؛ وأمراض الجهاز التنفسي؛ والأمراض المعدية؛ ومرض السكري».

وارتبط خبز الحبوب الكاملة، وحبوب الإفطار الكاملة والنخالة المضافة، بالإضافة إلى الخبز الكلي وحبوب الإفطار الكلية، بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقاً للباحثين. ووفقاً لمايو كلينك، فإن الحبوب غنية بالألياف بشكل طبيعي، ما يساعدك على الشعور بالشبع والرضا - ويجعل من السهل الحفاظ على وزن صحي للجسم.

كما أن الحبوب الكاملة مرتبطة أيضاً بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان ومشكلات صحية أخرى، كما يقول الموقع الصحي. دبي - البيان