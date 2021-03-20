السعودية.. إغلاق سوق شهير بجدة لمخالفة الاجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً ضخمة من أجل السيطرة على وباء فيروس كورونا والحد من انتشاره وتشدد الإجراءات والضوابط من أجل الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

فقدأغلقت بلدية جدة الجديدة الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة اليوم، سوقاً شهيرا بحي الزهراء، وهو أحد أكبر الأسواق المفتوحة بالمحافظة، وذلك بعد رصد مخالفة عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من قبل أصحاب المحلات والمتسوقين، وكذلك عدم التقيد بقياس الحرارة لدى مداخل المركز، وعليه تم إغلاق المركز بالكامل وفق صحيفة سبق.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا.