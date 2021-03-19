15 خطراً طبيعياً تهدد الجزائر ومئات المباني تضررت من جراء الزلزال

المصدر: الجزائر - البيان، وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، على لسان مندوب الأخطار الكبرى د. عبد الحميد عفرة، أن الجزائر معرضة لـ15 خطراً طبيعياً.

وقال عفرة، في تصريحات أدلى بها لإذاعة محلية، إنه من بين هذه الأخطار، الزلازل، الفيضانات، حرائق الغابات، الأوبئة، التصحر والجفاف.

بدوره، أعلن المدير العام للهيئة الجزائرية للرقابة التقنية للبناء، بومدين أوقاسي، اليوم الجمعة، إحصاء أكثر من 300 مرفق عمومي ومبنى تضررت من الزلزال الذي ضرب ولاية «محافظة» بجاية (180 كيلومتراً شرقي العاصمة الجزائرية).

وقال أوقاسي، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي، إن هيئته ومنذ تسجيل الهزة الأرضية التي ضربت ولاية بجاية فجر أمس قامت بنشر 35 فرقة وكل فرقة تتكون من مهندسين لمعاينة الأضرار، مضيفاً أنه بعد عملية المعاينة تم إحصاء أكثر 300 مرفق عمومي ومبنى جماعي وخاص تضررت من هذا الزلزال.

وأشار أوقاسي إلى أن المباني المصنفة في الخانة الحمراء قليلة جداً ويتعلق الأمر بالمساكن القديمة والهشة أما المرافق العمومية فقد تعرضت لأضرار خفيفة.