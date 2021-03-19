مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من أحكام بالسجن مدتها 120 عاماً

تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أحد رجال الأعمال الهاربين من أحكام بالسجن تصل مدتها إلى 120 سنة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية المصرية، أن وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، صاحب شركة مقاولات، محكوم عليه في 88 قضية بالحبس الجزئي والمستأنف "تبديد، شيكات، نصب" بإجمالي حبس 119 سنة و6 أشهر.

وأضاف البيان الذي نشره موقع "بوابة أخبار اليوم"، أنه عند مواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة.

وأشار البيان إلى أن عملية ضبط المتهم جاءت في إطار سعي الأجهزة الأمنية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، بوزارة الداخلية، إلى ملاحقة الخارجين عن القانون، ومواجهة أعمال البلطجة، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.