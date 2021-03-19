خطأ لغوي يحيل مخرج صلاة الجمعة في التليفزيون المصري إلى التحقيق

المصدر: البيان الإلكتروني

أحال قطاع التليفزيون المصري مخرج صلاة الجمعة، اليوم، إلى التحقيق، بسبب وقوعه في خطأ لغوي وُضع على الشاشة خلال بث الصلاة.

وقالت رئيسة قطاع التليفزيون المصري بالهيئة الوطنية للإعلام، نائلة فاروق، إنه جرى تحويل محمد القاضي، مخرج صلاة الجمعة، إضافة إلى المخرج المنفذ، إلى التحقيق، على خلفية الخطأ الإملائي الذي ظهر على شاشة التليفزيون المصري، وذلك وفقاً لموقع صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت أنه جرى التحفظ على شريط فيديو صلاة الجمعة بالكامل الذي حمل الخطأ الإملائي حتى يتم الانتهاء من التحقيقات من خلال الشؤون القانونية.

يأتي هذا الإجراء على خلفية وجود خطأ إملائي في جملة مسجد "الإذاعة والتليفزيون"، إذ كُتبت كلمة الإذاعة بحرف الزاي "الإزاعة"، وظلت مستمرة لمدة تقترب من الساعة، وهو ما تسبب في سخرية وجدل كبيرين بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.