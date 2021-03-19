فيديو.. شاهد عيان يروي تفاصيل جديدة فاجعة حول افتراس الكلاب طفلة بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

روى شاهد عيان تفاصيل جديدة عن حادثة طفلة ضاحية الواشلة التي فارقت الحياة بعدما افترستها الكلاب الضالة.

وقال أحد أقارب الطفلة، في حديثه لقناة الإخبارية أمس (الخميس)، أن الطفلة هي وحيدة والدتها وأنجبتها بعد 4 أعوام من الزواج.

وأضاف أنه بعد خروجه من الاستراحة شاهد والدة الطفلة تبكي بعد أن فقدت الطفلة، فبحث عنها وشاهد 5 كلاب تنهش جسدها، فأسرع نحوها وكانت الكلاب تريد الهرب بها، ولكنها نهضت وسقطت مرة أخرى، مبيناً أن المشهد كان مخيفاً جدا.

من جهة أخرى، أكد أحد سكان الواشلة أنهم خاطبوا البلدية أكثر من مرة لتخليصهم من الكلاب الضالة، ولم يتم التفاعل معهم.

وكانت خمسة كلاب ضالة افترست مساء الجمعة الماضية طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض بـ25 كلم، بعدما خرجت من استراحة أهلها للحظات.

وقد شاهدت والدتها الكلاب وهي تنهش جسد طفلتها الضعيف؛ ما جعلها تصرخ، وتستغيث بمن حولها لإنقاذ ابنتها من براثن الكلاب الضالة.

وعلى الفور تمكَّن الحضور من طرد الكلاب إلا أن الطفلة الملطخة بالدماء فارقت الحياة بعدما وصلت للمستشفى بساعات معدودة.