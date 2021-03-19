معلمة سعودية تحصل على 6 ملايين مشاهدة لتبسيطها مسائل الرياضيات في دقيقة

المصدر: البيان الإلكتروني

حازت الفيديوهات التي تقدمها المعلمة السعودية أشواق الأسمري، على 6 ملايين مشاهدة، نظرا لأنها تقوم بشرح مسائل الرياضيات بطريقة مبسطة في دقيقة.

وقالت الأسمري، في حوار لها مع برنامج "يا هلا" الذي يذاع على قناة "روتانا خليجية"، إنها لجأت إلى تطبيق تيك توك لنشر فيديوهاتها لشرح مسائل مادة الرياضيات، لأنه منصة سريعة تحتوي على أكبر عدد من الفئات.

وأشارت إلى أن الناس انبهرت بما تقدمه، وأن نحو 6 ملايين شخص شاهدوا فيديوهاتها سواء بالمملكة أو خارج المملكة.

وعن قصة تبسيط مسائل الرياضيات في فيديوهات لا تتعدى دقيقة، أكدت المعلمة السعودية أنها بدأت معها منذ أيام الجامعة، وأن فكرة تأسيس أكاديمية "علِّم" بدأت معها قبل التخرج، وأنها تحضر لإطلاق منصة جديدة قريبا.

وبيّنت الأسمري أنها كانت تشرح لزميلاتها أثناء الجامعة المسائل الرياضية، وذات يوم حدث لها ظرف طارئ فأرسلت لزميلاتها شرحًا بالفيديو عبر "واتساب"، واكتشفت أن الدفعات التالية تطلب هذه الفيديوهات للاستفادة منها.

وتأمل المعلمة السعودية أن تصبح الأكاديمية التي أسستها معترفا بها في إحدى الجامعات السعودية، مشيرة إلى أن الأكاديمية عبارة عن فيديوهات لشرح الرياضيات، وهي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي.