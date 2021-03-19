السعودية.. السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يسهل دخول متسلل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت النيابة العامة السعودية عقوبات جريمة تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له، وهى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى خمس عشرة سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة الوسيلة التي تقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أواستخدم لهذا الغرض فقط.

وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

وشددت على أنه تعد من: الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في هذه الجرائم، ويكون نفاذ الأحكام بعد خمسة عشر يوما من تاريخه.

وبحسب صحيفة المدينة يعفى من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذوات الصلة؛ كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين.