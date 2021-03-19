جحافل من الفئران تغزو شرق أستراليا

المصدر: أ ف ب

تتعرض مناطق كاملة في شرق أستراليا إلى غزو من فئران تلتهم المحاصيل وتجتاح المساكن، ما يثير ردود فعل كثيرة لأناس يعبّرون عن ذعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث المزارعون في ولاية نيو ساوث ويلز عن "ازدياد هائل" في هذه القوارض الصغيرة التي تفتك بإهراءات الحبوب والحظائر والمساكن، وفق جمعية مزارعي الولاية.

وتظهر فيديوهات التقطتها عائلة مويريس المقيمة في مدينة غيلغاندرا الواقعة على بعد خمس ساعات بالبر شمال غرب سيدني، آلاف الفئران تتنقل بين الأنابيب والآلات.

وأثارت هذه الصور حالة ذعر عبر عنها كثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعلق أحدهم عبر فيسبوك على فيديو نشرته ميلاني مويريس "هذا هو الكابوس بعينه. لا أستطيع حتى مشاهدة الفيديوهات".

ويقول خبراء إن هذا الغزو مرده إلى تساقط أمطار صيفية بغزارة غير اعتيادية في شرق أستراليا بعد سنوات من الجفاف.

ويخشى المزارعون أن تفتك هذه القوارض الصغيرة ذات الوبر الرمادي بمحاصيلهم. وهم طالبوا الحكومة بمنح إذن استخدام طارئ لمبيد مصنوع من فوسفيد الزنك للقضاء بأسرع وقت على هذه القوارض.

وقال رئيس جمعية مزارعي نيو ساوث ويلز جيمس جاكسون إن "الوضع آخذ في التفاقم"، لافتا إلى تلقيه معلومات عن أضرار متزايدة في الولاية.

وأشار إلى أن "مكافحة الفئران مكلفة جدا. خطورة هذه الآفة أظهرت الحاجة إلى الاستعانة بأفخاخ كثيرة في المنطق الزراعية".