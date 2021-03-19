الأرصاد المصرية تحذر من موجة حارة تضرب البلاد

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من موجة حارة تضرب البلاد، خلال الأسبوع المقبل، بداية من غد السبت ولمدة 3 أيام.

وكشفت الأرصاد الجوية خريطة الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه يسود طقس غير مستقر على جميع الأنحاء، ليبدأ أول الأسبوع المقبل بارتفاع شديد في درجات الحرارة ويستمر لمد 3 أيام.

وأشار خبراء الأرصاد وفقا لوسائل غعلام مصرية إلى أن درجات الحرارة، من المتوقع أن خلال الثلاثة أيام الأولى من الأسبوع المقبل، ستصل لـ35 درجة مئوية على محافظتي القاهرة والجيزة، بينما تصل إلى 44 درجة مئوية على الصعيد.

وتوقع الخبراء أن تنخفض درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الأسبوع المقبل، وتبدأ من الأربعاء المقبل ليسود طقس شديد البرودة على جميع المحافظات.

وأوضح خبراء الأرصاد أن درجة الحرارة في القاهرة والجيزة تصل إلى 22 درجة مئوية، بينما تسجل محافظة الإسكندرية والسواحل المصرية 17 درجة.

كما توقع الخبراء سقوط أمطار على بعض المحافظات الساحلية منها الإسكندرية، يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما يسود طقس دافئ الجمعة المقبلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحركة الرياح معتدلة.