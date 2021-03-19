السعودية تلزم الراغبين في الحج من خارج المملكة بأخذ لقاح كورونا

المصدر: دب أ

كشفت أنباء صحفية سعودية اليوم الجمعة عن إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الأنباء الصحفية اليوم صدور ضوابط لموسم الحج لهذا العام 1442هـ، من قبل وزارة الصحة في المملكة، يتصدرها حصول حجاج الداخل على جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة ضد كورونا قبل مطلع ذي الحجة.

ونقلت صحيفة "عاجل" السعودية اليوم الجمعة عن مصادر لها - لم تسمها - قولها "أن الضوابط تضمنت- أيضاً- إلزام الحجاج القادمين من خارج المملكة بأخذ لقاح مضاد لفيروس كورونا معتمد من منظمة الصحة العالمية، على أن تكون الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول المملكة بنحو أسبوع".

وأضافت مصادر "عاجل" أن ضوابط حج هذا العام تضمنت إظهار نتيجة فحص مخبري معتمد سلبية لفيروس كورونا، قبل 72 من الوصول للمملكة، والحجر لمدة 72 ساعة بعد الوصول إلى المملكة.

وتتخلل هذه الفترة إعادة الفحص المخبري المعتمد بعد 48 ساعة عن طريق جهة متعاقدة مع مقدم الخدمة الميدانية للحجاج.

وشددت الضوابط على أهمية التباعد داخل السكن عند المبيت بمسافة متر ونصف المتر بين الحجاج، وجدولة حركة تدفق حشود الحجاج إلى مجموعات بحيث تكون كل مجموعة معرَّفة مسبقاً ومع قائد مجموعة مرافق واحد على الأقل، ولا تتجاوز كل مجموعة 100 حاج، وتحديد فترات البقاء بمناطق الحج لكل مرحلة، والاستفادة من جميع الرخص الشرعية للتخفيف على التنظيم.