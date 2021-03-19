في لفتة غريبة.. شركة ترسل رواتب موظفيها إلى أمهاتهم بمناسبة عيد الأم

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة غريبة، قررت إحدى شركات الدعاية والتسويق الشهيرة بمصر الاحتفال بعيد الأم بطريقتها الخاصة، حيث قامت بإرسال رواتب موظفيها إلى أمهاتهم.

وذكرت الشركة في بيان أنها أرسلت رواتب الموظفين لأمهاتهم، تقديرا منها لدورهم في تنشئة أولادهم على حب العمل واحترام النظام.

وجاء في البيان: "السادة الأفاضل العاملين بالشركة تحية طيبة وبعد.. بمناسبة عيد الأم نود توجيه تحية احترام وتقدير لأمهاتكم على حسن التربية والالتزام التام بواجبات عملكم والضمير اليقظ دائما".

وأكدت الشركة أنه "بمناسبة هذا اليوم، عيد الأم، تقرر صرف راتب شهر مارس يوم 18 بدلا عن يوم 25، على أن يتم صرف الراتب وإرسال مندوب من الشركة لتسليم الراتب للأمهات تقديرا من الشركة لهن".

وقال محمد الأمير، مدير الشركة، إن الفكرة جاءت بعدما اقترحها أحد أفراد فريق عمل الشركة البالغ عددهم نحو 14 شخصا، مضيفاً أنها كانت على سبيل المزاح ثم وافقت عليها إدارة الشركة، لافتا إلى أن جميع الموظفين استغربوا من الفكرة إلا أنهم قبلوا بها فيما بعد، وفقا لصحيفة الوطن.

وأشار الأمير إلى أنه "في بداية الأمر، أبدى جميع الموظفين استغرابهم من تلك الفكرة لكنها لاقت قبولا منهم لاحقا"، مشيرا إلى "رد فعل الأمهات المليء بالسعادة وتعليقهم حول معرفة رواتب أولادهم".

وعن رد فعل الأمهات تجاه الخطوة، أكد مدير الشركة أنها كانت مصدر سعادة لهم، حيث عبروا عن فرحتهم بمعرفتهم رواتب أبنائهم.

يذكر أن تاريخ 21 مارس من كل عام، هو احتفال سنوي بالأمهات في العديد من الدول العربية، تقديرا لدورهن مع أبنائهن، وكتعبير لرد الجميل على سنوات من الجهد وسهر الليالي في تربيتهم وتنشئتهم.