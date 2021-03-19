"أفضل شجرة أوروبية" للعام 2021.. سنديانة إسبانية عمرها ألف سنة

المصدر: البيان الإلكتروني

ظفرت شجرة سنديان خضراء إسبانية يبلغ عمرها أكثر من 1000 سنة بلقب "أفضل شجرة أوروبية" في تصويت العام 2021.

وهذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها إسبانيا باللقب منذ انطلاق المسابقة قبل 10 سنوات.

ويمكن العثور على أشجار السنديان، التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط موطنا أساسيا لها في قرية ليسينا في شمال شرق إسبانيا، وتحولت هذه الشجرة إلى جزء أساسي من حياة سكانها.

تتذكر أليسيا ألونسو، من سكان المدينة، صورتها الأولى عند الشجرة: "لطالما كنت مغرمة بهذه الشجرة، لأنه وفي المرة الأولى التي أتيت فيها إلى هذه القرية أحضرني زوجي إلى هنا وجلست عند هذه الشجرة والتقط لي صورة هنا".

بيلار فالي، من سكان المدينة أيضا تؤكد أن هذه الشجرة هي بمثابة نقطة مركزية للمجتمع، وتقول "كانت شجرة السنديان دائماً نقطة أساسية، ومكان يتوافد إليه الأطفال بشكل دائم للعب والمرح".

"أفضل شجرة أوروبية"، مسابقة سنوية تقام بهدف اختيار "أكثر الأشجار المحبوبة" في أوروبا، ويتم تنظيم هذه المسابقة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وفق "يورونيوز".