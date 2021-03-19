شاهد.. زوج من النسور ينتظران ولادة صغيريهما

المصدر: البيان الإلكتروني

جاكي وشادو.. زوج من النسور (العقاب الرخماء) ينتظران ولادة صغيرهما في عش بنياه أعلى شجرة صنوبر، في جبال جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وقال أصدقاء "وادي بيغ بير" (وادي الدب الكبير)، الذين قاموا بتركيب كاميرا بالقرب من العش بهدف نقل بث حي بطريقة دائمة، إنه من المتوقع أن يفقس البيض في منتصف شهر مارس.

يوم الأربعاء الماضي، شوهد زوج من النسور يرعيان البيض ويأكلان من سمكة.