4 ملايين إعجاب في ساعة بفضل إطلالة جديدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تغير جذري في إطلالة بيلي أيليش اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وأحدث صدمةً إيجابية لمتابعي النجمة الحائزة على عدد من الجوائز. صورة لها بلون شعر أشقر بالكامل استطاعت أن تحصد أربعة ملايين إعجاب من متابعيها الـ 77.7 مليوناً وذلك في غضون ساعة واحدة فقط من نشر اللقطة التي أرفقتها بكلمة «إقرصني».

وتراكمت تعليقات المعجبين بالنجمة وانهالت الإطراءات عليها بالجملة، حيث ردّ أحدهم بالقول: «لقد أحببت ذلك إنه مذهل». وعلق مستخدم آخر: «يمكن لها أن تتألق في أي لون وأي قصة شعر... أحببت ذلك».

وسارع الزملاء من المشاهير إلى التعليق على الإطلالة أيضاً، فكتبت سكاي جاكسون معلقةً: «كلا، إقرصني»، أما جيمس تشارلز فقال: «يا إلهي تبدين مذهلة هذا غير حقيقي».

ومع أن اللون الجريء الذي اعتمدته أيليش لإطلالتها الأخيرة وبناءً على مظهرها السابق المتميز بخصوصية الأسود والأخضر المضيء، فإن التبدّل يجب ألا يشكل مفاجأة بهذا الحجم. وكانت قد ألمحت لمعجبيها في ديسمبر الماضي حول التغيير المزمع في فترة كان النقاد يحضونها على تغيير قصة شعرها.