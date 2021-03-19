بطلة "ملائكة تشارلي" درو باريمور تتجول في شوارع نيويورك حافية القدمين

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت الممثلة الأمريكية درو باريمور ونجمة "ملائكة تشارلي" حافية القدمين في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، متخلية عن أناقتها الشديدة وحبها للظهور في أبهى صورة.

ووفقا لـ "سبوتنيك"، فقد رصدت عدسات الكاميرات، الممثلة درو البالغة من العمر 46 عاما، وهي تتجول في شوارع مدينة نيويورك حافية القدمين.

ووفقا للصور التي تم نشرها، شوهدت درو ترتدي بدلة رياضية فضفاضة باللون الرمادي وحقيبة ظهر باللون الأسود، وقناعا للوجه وردي اللون كإجراء احترازي وسط جائحة فيروس كورونا، وبدت غير منزعجة من عدم ارتدائها للحذاء أثناء قيامها بجولة في شوارع المدينة.

كما ظهرت درو بوجه طبيعي متخلية تماما عن المكياج، وكانت أوضحت خلال إحدى حلقات برنامجها الحواري "The Drew Barrymore Show" تجنبها القيام بأية عملية تجميلية، قائلة: "لم أفعل شيئا بوجهي.. وأود ألا أسعى لأن أفعل شيئا أبدا أبدا".

ويبدو أن الظهور الأخير لباريمور في الشارع يتوافق تماما مع رغبتها الواضحة في الابتعاد عن السينما، وأخبرت أخيرا المذيع آندي كوهين في برنامجه الإذاعي SiriusXM أنها لم تعد مهتمة بالشاشة الكبيرة.

جدير بالذكر، أن باريمور هي أم لابنتين، وهما: أوليف البالغة من العمر 8 سنوات، وفرانكي البالغة من العمر 6 سنوات.