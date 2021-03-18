العناية الإلهية تنقذ مسناً سقط فجأة وسط طريق مزدحم بالسيارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أنقذت العناية الإلهية مسناً سقط فجأة وسط طريق مزدحم بالسيارات حيث رأى زوجان يعملان طبيبين "تصادف وجودهما في المكان" المسن وهو يسقط على الأرض مغشياً عليه وفاقداً للوعي.

أوقف الزوجان سيارتهما وبدأت الزوجة بإجراء عملية الضغط على صدر على المسن لإنعاش دورته الدموية.

وفي نفس الوقت اتصل زوجها بخدمات الطوارئ الطبية.

وسرعان ما وصلت سياره إسعاف إلى مكان الحادث ونقلت الرجل الى المستشفى وحالته مستقرة.

ويتضح من الفيديو أنه تم تصويرة في 14 مارس الجاري.

العناية الإلهية تنقذ مسناً سقط فجأة وسط طريق مزدحم بالسياراتhttps://t.co/Rla7RVtzOy#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pmwoKIUNrc — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 18, 2021