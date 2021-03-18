فلكياً .. 13 أبريل غرة رمضان في معظم الدول العربية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن 13 أبريل غرة رمضان.. فلكيا في معظم العواصم العربية.

وقال القاضي: إن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12 /4 /2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وقال القاضي: يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 /4 /2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية وفق صحيفة الدستور.

وأضاف: يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقيقة، وفي القاهرة بـ 30 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الاثنيـن 12 /4 /2021م هو المتمم لشهـر شعبان 1442هـ ، وتكون غـرة شهر رمضـان المعظم 1442هـ فلكيـــاً يوم الثلاثاء 13 /4 /2021م.