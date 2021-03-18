فلكياً .. 13 أبريل غرة رمضان في معظم الدول العربية
أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن 13 أبريل غرة رمضان.. فلكيا في معظم العواصم العربية.
وقال القاضي: إن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12 /4 /2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).
وقال القاضي: يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 /4 /2021م (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية وفق صحيفة الدستور.
وأضاف: يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقيقة، وفي القاهرة بـ 30 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16 – 46 دقيقة)، وبذلك يكون يوم الاثنيـن 12 /4 /2021م هو المتمم لشهـر شعبان 1442هـ ، وتكون غـرة شهر رمضـان المعظم 1442هـ فلكيـــاً يوم الثلاثاء 13 /4 /2021م.