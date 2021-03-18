تنفيذ حكم القتل قصاصاً بسعودي لقتله آخر بالرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالسعودي ياسر مجرشي لقتله آخر بالرياض.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم بياناً نشرته وكالة الأنباء السعودية واس بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة ، فيما يلي نص البيان:

"أقدم / ياسر بن محمد بن علي مجرشي (سعودي الجنسية) على قتل وحيد بن محمد بن علي خبراني (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني ، وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا ، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني ياسر بن محمد بن علي مجرشي اليوم الخميس 5 / 8 / 1442هـ، بمدينة الرياض بمنطقة الرياض" .