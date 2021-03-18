تفاصيل صادمة حول مصرع طفلة مصرية بسبب ببجي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تحريات مباحث القاهرة، اليوم الخميس، تفاصيل صادمة حول مصرع طفلة في منطقة المقطم، تبلغ من العمر 11 عاما، بسبب لعبة "ببجي".

وقالت التحريات إن الطفلة تدعى قمر، وقد دخلت في حالة نفسية سيئة بسبب خسارتها في اللعبة، موضحة أن الطفلة أحضرت حبلا وقامت بتعليقه في مروحة السقف وشنقت نفسها.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" إن شرطة حي المقطم تلقت بلاغا يفيد بانتحار طفلة تدعى "قمر"، طالبة بالصف السادس الابتدائي، داخل غرفة نومها.

وأثناء معاينة المنزل، عثرت الشرطة على الفتاة معلقة في حبل متدل من سقف حجرتها.

ونقلت الصحيفة أن التحريات نقلت اكتشاف جثة الطفلة عندما دخل عليها والدها بعد أن شاهدها آخر مرة وهي تلعب "ببجي".

وذكرت التحريات أن الطفلة قمر كانت مولعة بمحاكاة أفلام الرعب ما أصابها بـ "اكتئاب نفسي" عدة مرات.

وفي الفترة الأخيرة، أثارت لعبة "الوشاح الأزرق" أو تحدي التعتيم على تطبيق "تيك توك" مخاوف الآباء والأمهات في مصر والعالم العربي بعد ورود الأنباء عن مقتل بعض المراهقين والأطفال جراء مشاركتهم في تلك اللعبة الخطيرة.