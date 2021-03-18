شاهد.. مهمة مستحيلة لإنقاذ جروين في طريق سريع بعد انقلاب سيارة مالكهما

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

ركض جروين على الطريق السريع في فينيكس، أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تعرضت صاحبتهما لحادث مروع أدى إلى انقلاب سياراتها ثلاث مرات.

وعملت الشرطة على إغلاق جزء من الطريق لحماية الجروين ونقلهما إلى بر الأمان.

وتمكنت الشرطة من محاصرة جرو واحد على الطريق السريع فيما هرب الآخر.

وعلى الرغم من هول الحادث، لم تتأذى المرأة وكلبيها بشكل خطير، وتم لم شملهم جميعًا في المستشفى الذي خرجوا منه بعد وقت قصير.

يعود الحادث لعام 2011، وأعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداوله بشكل كبير اليوم.