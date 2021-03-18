انتحار طفلة في مصر بسبب "لعبة ببجي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهت طفلة مصرية أمس الأربعاء، حياتها شنقا بسبب لعبة ببجي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

وتلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بانتحار طفلة داخل غرفة نومها في منزلها، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة معلقة في حبل داخل غرفة نومها، وبالفحص تبين أنها تدعى قمر، وعمرها 11 عاما.

وكشفت التحريات أن الطفلة اعتادت على لعب «ببجي»، وأنها أثناء لعبها داخل غرفتها دخل عليها والدها ووجدها معلقة في حبل ومتوفاة، وفق موقع الوطن.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.