(فيديو) شهية طيبة.. وجبة من إعداد غوريللا

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لذكر غوريللا وهو يعد وجبته الساخنة بعد أن قام بإشعال النار.

يعيش الغوريللا كانزي بونوبو، بحسب صحيفة (L'important) في أمريكا، وتعلم كيفية وقد النار وإشعال عيدان الكبريت وتحميص الأعشاب لإعداد وجبته من نبات الخبازية.

يذكر أن الغوريللا كانزي ولد في 28 أكتوبر 1980 في حديقة حيوان سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ولموهبته اللافتة أصبح موضوع بحث في جامعة ولاية جورجيا الأمريكية للدكتورة سو سافاج رامبو.

و"كانزي بونوبو" تعني "الكنز المدفون" في اللغة السواحيلية.