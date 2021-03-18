أول مولودة بالعالم تحمل أجساماً مضادة لـ«كورونا»

المصدر: دبي - البيان

اكتشف أطباء أول حالة معروفة لطفلة ولدت تحمل أجساماً مضادة لـ«كوفيد 19»، بعد تلقي الأم لقاحاً خلال الأسابيع الأخيرة من حملها في مقاطعة بالم بيتش، بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما نقلت «الغارديان» البريطانية. وقال الأطباء إن الأم العاملة في الخطوط الأمامية بمجال الرعاية الصحية، كانت حاملاً في أسبوعها السادس والثلاثين، حين تلقت جرعتها الأولى من لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كوفيد 19» في يناير.

وأنجبت السيدة طفلة سليمة بعد ثلاثة أسابيع، وحصل الباحثون على عينة دم من الحبل السري للبحث عن الأجسام المضادة، وتحديد ما إذا كان قد تم نقلها من الأم إلى الطفل، وهو أمر شائع في اللقاحات الأخرى التي يتم إعطاؤها أثناء الحمل. وقال الأطباء: نبلغ عن أول حالة معروفة لرضيع يحمل أجساماً مضادة لـ«كوفيد 19». وأضاف تشاد رودنيك، الطبيب المشارك في البحث إن هذه مجرد حالة صغيرة أولى بين آلاف الحالات، التي سيتم اكتشافها خلال الأشهر المقبلة، لمواليد من أمهات تلقين تطعيمات.