التكنولوجيا تتصدر أسباب عدم التركيز

المصدر: برلين - د ب أ

يحدد أدريان شيبرد- وهو استشاري في مجال الإنتاجية، والرئيس التنفيذي لموقع «أي ساكسيد بوك» الإلكتروني- بعض أسباب عدم التركيز، وأغلبها إلكترونية، حيث يقول: «إن عدونا الأكبر في ما يتعلق بالإنتاجية هو أعظم من نملك من أدوات، ومثل أي أداة عظيمة، يمكن استخدام الهاتف الذكي في أشياء مفيدة، أو مضرة». وإلى جانب ذلك، هناك الإشعارات، فكل تطبيق يتم تحميله على الهاتف يطلق إشعارات، والنتيجة مئات من الإشعارات يومياً، أي مئات من المشتتات، أما الشاشات فهي تحتل المرتبة الثالثة في أسباب عدم التركيز.