فيديو.. لحظة سقوط طائرة على سيارة

المصدر: وكالات

كشفت لقطات فيديو لحظات سقوط طائرة صغيرة على سيارة في ولاية فلوريدا الأمريكية، حين كانت امرأة تقود سيارتها ومعها طفلها، وفجأة سقطت فوقهم طائرة، ما تسبب في مقتل وإصابة 4 أشخاص.

وكشفت لقطات الفيديو لحظات السقوط السريع، ثم الاصطدام وتحول الطائرة إلى كرة من اللهب الذي امتد فأحرق السيارة بركابها.

وأسفر الحادث عن مقتل اثنين كانوا على متن الطائرة وإصابة أم وطفلها كانا على متن السيارة، ووصفت جروحهما بالبالغة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكانت عملية إنقاذ الأم وابنها صعبة على طواقم الإطفاء، خاصة أن النيران كانت تحاصرهما.

يذكر إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد دقائق من إقلاعها.